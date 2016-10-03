Референдум о размещении беженцев в Венгрии признан несостоявшимся

Об этом пишет местное издание MNO, передает РБК.

Глава НИК Илона Палфи отметила, что по итогам обработки 98,82% бюллетеней, явка на референдум составила около 3,2 млн человек, или, согласно официальным данным, опубликованным на официальном сайте венгерского Избиркома, 40,03%. Всего на референдуме могли проголосовать 8,3 млн чел.

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По данным НИК, большинство участников референдума — 98,32%, или 3 250 922 человека — проголосовали против участия Венгрии в программе обязательного распределения мигрантов на территории страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время голосования на избирательном участке в столице республики Будапеште заявил, что ключевым является факт преобладания количества противников квот ЕС среди общего числа проголосовавших.

«Состоявшийся референдум лучше, чем несостоявшийся, но все равно будут законодательные последствия, потому что мы взяли на себя обязательство предоставить парламенту исключительное право решать, вместе с кем венгры хотят жить», — заявил Орбан.

Ранее УНИАН сообщал, что воскресный референдум об участии Венгрии в обязательной программе распределения беженцев по квотам Евросоюза, по данным экзитполлов, которые приводит Reuters, был признан несостоявшимся – явка составила 45%.