Бои за сирийскую Ракку: появились первые кадры наступления на позиции ИГ (видео)

Бойцы ополчения обстреливают позиции боевиков, несколько исламистов взяты в плен, передает Lenta.ru.

Напомним, ранее отряды курдских ополченцев заявили, что совместно с арабскими оппозиционными группировками Сирии начали наступление на так называемую столицу "Исламского государства" город Ракку.

Альянс Демократических сил Сирии, насчитывающий, по некоторым данным, около 30 тысяч бойцов, уже начал обстрелы пригородов Ракки.

Представитель альянса заявил, что наступление будут поддерживать авиаударами силы коалиции под руководством США.