Австрия ввела временный контроль на границе с Венгрией

Сообщается, что 8:00 по местному времени движение со стороны Венгрии на пограничном пункте Никельсдорф в федеральной земле Бургенланд осуществляется по одной полосе, передает "ЕвроПравда". Полиция отправляет грузовики на пункт осмотра. Из-за проверки на границе образовались пробки.

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Для поддержки полиции для осуществления контроля на "зеленых линиях" австрийская власть приобщила военных.

В полиции отмечают, что власти федеральной земли Бургенланд должны гарантировать, что пересечение границы будет проходить только в предусмотренных для этого пунктах пропуска.

Ранее сообщалось, что Австрия официально заявила, что усилит меры пограничного контроля в пункте Бреннер на границе с Италией не позднее чем с 1 июня.