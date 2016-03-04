В США подсчитали, во сколько обойдется отказ от российских ракетных двигателей

Об этом заявила министр военно-воздушных сил (ВВС) Дебора Джеймс на слушании в Сенате, передает "Голос Америки". По ее словам, усилия ВВС по разработке американского ракетного двигателя для вывода в космос тяжелых спутников продвигаются вперед, но быстрый отказ от российских моделей РД-180 может вынудить ВВС обратиться к другим поставщикам.

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"Предварительный анализ показывает, что переход… увеличит расходы на сумму от $1,5 до $5 млрд, – сказала она, выступая перед сенатским комитетом по вооруженным силам. – Чем скорее будет введен полный запрет на использование РД-180, тем более дезорганизующее воздействие он окажет… и тем выше будут расходы".

Сенатор Джон МакКейн, возглавляющий комитет, настаивает на принятии законопроекта, призванного положить конец зависимости США от российских двигателей, которые компания United Launch Alliance использует для ракет Atlas 5.

Конгресс принял закон о запрете на двигатели после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году.