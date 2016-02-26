Всего половина россиян позитивно относится к украинцам - опрос

Доля положительных оценок Украины россиянами снизилась с 60% до 50%, однако она по-прежнему превышает долю негативных ответов (36%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения

Отмечается, что спустя два года после Евромайдана, в общественном сознании россиян произошло некоторое его переосмысление: так, сегодня революция воспринимаются в первую очередь как анархия и бандитизм - 34%. Государственным переворотом случившееся называют уже реже: с 25% в 2014 г. до 18% в 2016 г., и еще существеннее сократилась доля тех, кто характеризует это как гражданскую войну - с 27% до 12%, соответственно.

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К основным причинам начала Евромайдана, сегодня, как и ранее, относят неверный политический курс украинских властей (20%), американскую провокацию (19%), борьбу за влияние и ресурсы (13%).

Большинство опрошенных (81%) по-прежнему оценивают последствия тех событий для Украины негативно, и с 2014 г. (73%) мнение респондентов по этому вопросу стало даже более полярным. В настоящее время лишь 2% участников опроса полагают, что Украина скорее выиграла в результате произошедшего.

Опрос был проведен 13-14 февраля 2016 среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.