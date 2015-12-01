В России очертили сроки действия санкций против Турции

Об этом во вторник, 1 декабря, заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, сообщает Rambler News Service.

"Эти меры носят временный характер, об этом говорит и сам закон, они полностью временные (ограничения - Ред.). Я не исключаю того, что эти ограничения могут быть дифференцированы. Какие-то могут раньше отменены, какие-то позже", - отметил он.

Читайте такжеЭрдоган: Турция ответит на санкции России "без эмоций"Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Турции. Кроме того, президент РФ подписал указ, которым прекратил с 1 января 2016 года действие соглашения с Турцией о безвизовом режиме.

Кроме того, сегодня правительство РФ определило перечень продуктов, запрещенных для ввоза из Турции с 1 января 2016 года. В частности, под запрет попали: части тушек и субпродукты кур домашних и индеек, свежие томаты, лук репчатый и лук шалот, капуста цветная и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, земляника и клубника, соль.