Нетто-миграция в Британию установила рекорд в 336 тысяч человек - СМИ

Такие данные привело Национальное статистическое бюро страны (ONS), сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Цифра, отражающая разницу между количеством человек, въехавших в Соединенное Королевство, и числом покинувших его, оказалась на 82 тысячи больше, чем годом ранее.

По словам специалистов, большинство людей, въехавших в Британию за год, прибыли на работу и учебу.

По мнению правительства, эти данные говорят о необходимости снизить иммиграцию до устойчивого уровня.

Канцелярия премьер-министра Кэмерона полагает, что размеры нетто-миграции не должны превышать 100 тысяч человек в год.

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Лидер крайне правой Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж заявил, что статистические данные отражают полную неспособность правительства контролировать миграцию. Он призвал британцев проголосовать за выход из Евросоюза на референдуме 2017 года.

Нетто-миграция из ЕС выросла на 42 тысячи – до 180 тысяч человек. Приток из других стран в Британию вырос на 36 тысяч – до 201 тысячи человек.

Всего в Британию въехали 294 тысячи человек, две трети из которых имели определенное место работы.

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Число граждан стран ЕС в Британии с июля по сентябрь составляло два миллиона человек.

В общей сложности 50 тысяч румын и болгар прибыло в Британию по состоянию на июнь. Ограничения на работу в Британии граждан Румынии и Болгарии были сняты в январе.

Румыния возглавляет пятерку стран, где вновь прибывшие в Британию лица жили до переезда. На долю румын приходится 6% британских иммигрантов.

Одновременно МВД обнародовало информацию о числе желающих получить убежище в Британии. С июля по сентябрь было подано 10156 заявлений. Это самый высокий квартальный показатель с 2003 года. Он отражает рост на 64% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

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Больше всего заявлений поступило от выходцев из Эритреи (3726), Судана (2842), Ирана (2407) и Сирии (2402).

За год, который истек в сентябре, по программе перемещения уязвимых лиц из Сирии в Британию было переселено 162 человека.