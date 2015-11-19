Глава Европола не исключает новых терактов ИГИЛ в Европе

Об этом заявил глава Европола Роб Уэйнрайт, передает Reuters.

"Это разумно предположить, что дальнейшие... нападения, скорее всего, вероятны", - отметил он во время слушаний в Европейском парламенте в Брюсселе.

При этом глава Европола сравнил события в пятницу в Париже с произошедшими в Мумбаи в 2008 году, когда боевики убили 166 человек в разных местах по всему индийскому городу.

Читайте такжеDaily Mail обнародовала видео расстрела террористами посетителей ресторана в Париже

"Реальность того, что произошло в Мумбаи, теперь настигла Европу", - сказал Уэйнрайт.

Кроме того, он подчеркнул существование на сегодняшний день более угрожающей формы терроризма, чем явление террористов-одиночек.

Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".

Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак погибли 129 человек, около 300 получили ранения.