Российские активисты опубликовали "трейлер" выступления Путина в ООН (видео)

Ожидается, что он "даст оценку" актуальным проблемам международной политики - как затянувшимся, так и новым.

Активисты общественной организации РФ "Открытая Россия" подготовили "трейлер" выступления главы российского государства в ООН.

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"Весь мир ждет оратора, но мы ценим ваше время — и заранее подготовили трейлер путинского шоу. Предлагаем всем с ним ознакомиться, чтобы понять, стоит ли тратить вечер на просмотр", - говорится в описании к видео.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня ожидается выступление Путина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также запланированы встречи с с генсеком ООН Пан Ги Муном, председателем Госсовета Кубы Раулем Кастро, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом США Бараком Обамой.