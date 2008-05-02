ООН обеспокоена ухудшением российско-грузинских отношений

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность очередным ухудшением российско-грузинских отношений, сообщает радио «Свобода».

Заявление последовало после того, как Министерство обороны России в четверг объявило об увеличении своего миротворческого контингента в Абхазии с 2-х до 3-х тысяч человек.

Москва утверждает, что Грузия готовит в Абхазии военную операцию. Грузинское руководство, в свою очередь, назвало действия России актом военной агрессии. Послу России в Грузии вручена нота протеста.

Представители НАТО и Евросоюза считают, что решение Москвы не будет способствовать урегулированию ситуации в регионе. Тем временем, российские военные в Абхазии осваивают место новой дислокации, военные изучают маршруты патрулирования, обустраивают наблюдательные посты, налаживают связи с местными органами власти и представителями миссии ООН.