Израильская полиция допрашивает премьер-министра

Израильская полиция в пятницу утром приступила к допросу премьер-министра страны Эхуда Ольмерта. Он начался около 10.00 по местному времени в резиденции главы правительства в Иерусалиме и, как ожидается, продлится около часа, сообщает Газета.русо ссылкой на Ha`aretz .

В среду израильские следователи попросили Ольмерта срочно – в течение 48 часов ответить на имеющиеся у них вопросы. О подробностях расследования ничего не сообщается. «Премьер-министр готов полностью сотрудничать с представителями правоохранительных органов, как он это делал и в прошлом, и он уверен, что правда в ходе полицейского расследования будет установлена и подозрения в отношении него исчезнут», - говорится в заявлении администрации Ольмерта, которое было распространено накануне.