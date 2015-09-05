Чехия утверждает об особом интересе российских шпионов к ядерным объектам

Чешская спецслужба BIS в ежегодном отчете, обнародованном в пятницу, 4 сентября, обвинила Россию в слежке за сферой ядерной энергетики страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, россияне проявляют интерес к планам расширения атомных электростанций. "Россия не считает битву за чешский ядерный сектор проигранной", - цитирует отчет BIS информагентство AP.

По данным BIS, российские шпионы обращают особое внимание на планы построить два новых реактора, а также интересуются лицами, привлеченными к этим планам.

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Как утверждается в отчете спецслужбы, Москва пытается взять под контроль организации русскоязычного сообщества в Чехии. Также Кремль, как утверждает BIS, развивает в Европе шпионскую сеть по образцу Коминтерна, который СССР создал и фактически контролировал в период между мировыми войнами, отмечается в сообщении Reuters. Чешские спецслужбы уже долгое время предупреждали о деятельности российской разведки в стране, которая некогда входила в сферу влияния Советского Союза.

Российские спецслужбы отказались комментировать обвинения.

Как сообщал УНИАН, ранее суд Вильнюса по просьбе прокуратуры арестовал на 3 месяца задержанного в Литве по подозрению в шпионаже штатного сотрудника ФСБ России.