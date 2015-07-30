Россия отказалась принять демонтированные в Вильнюсе советские статуи

Об этом сообщает литовское издание Delfi.lt со ссылкой на заявление посла Российской Федерации в Литве Александра Удальцова.

Комментируя предложение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, он заметил, что никаких обращений к мэру Вильнюса не направлял, а передав письмо с предложением выкупить советские скульптуры, хотел "прежде всего показать большой общественный резонанс в российском обществе, вызванный действиями властей Вильнюса".

Удальцов назвал абсурдной идею обмена указанных скульптур на исторические ценности и документы Литвы, находящиеся в России.

"Они созданы непосредственно в Литве, их авторами являются выдающиеся литовские скульпторы, в т.ч. Микенас, Пундзюс, Вайвада. Более того они включены в Реестр культурных ценностей Литвы. У меня нет сомнений в том, что художественные композиции, снятые с Зеленого моста в Вильнюсе, должны остаться в Литве", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс подтвердил, что получил просьбы как мэра города Советска Николая Воищева, так и посла РФ в Литве Александра Удальцова передать скульптуры с Зеленого моста России.