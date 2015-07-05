В Тбилиси тигра, сбежавшего из затопленного зоопарка, нашли мертвым
19:04, 05 июля 2015Мир
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В столице Грузии Тбилиси нашли мертвым тигра, который был последним из животных, сбежавших из зоопарка во время наводнения три недели назад.
REUTERS
Об этом сообщил директор тбилисского зоопарка Зураб Ґуриелидзе, передает "Радио Свобода".
Стало известно, что погибшего тигра обнаружили на дне бассейна.
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После наводнения в ночь на 14 июня зоопарк в Тбилиси оказался в очень тяжелом положении. Вода полностью уничтожила нижнюю часть зоопарка.
Часть животных выбралась в город, и по всему Тбилиси отлавливали или отстреливали хищников. Из 600 обитателей зоопарка выжило меньше половины.
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