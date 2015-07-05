В Тбилиси тигра, сбежавшего из затопленного зоопарка, нашли мертвым

Об этом сообщил директор тбилисского зоопарка Зураб Ґуриелидзе, передает "Радио Свобода".

Стало известно, что погибшего тигра обнаружили на дне бассейна.

Читайте такжеПингвин из Тбилисского зоопарка, доплывший до границы с Азербайджаном, бесследно исчез

После наводнения в ночь на 14 июня зоопарк в Тбилиси оказался в очень тяжелом положении. Вода полностью уничтожила нижнюю часть зоопарка.

Часть животных выбралась в город, и по всему Тбилиси отлавливали или отстреливали хищников. Из 600 обитателей зоопарка выжило меньше половины.