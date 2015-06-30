На борту упавшего в Индонезии самолета находились военные со своими семьями, включая детей
На месте крушения в Индонезии военно-транспортного самолета, в результате которого погибли по меньшей мере 113 человек, обнаружены тела 72 человек.
Об этом на брифинге журналистам заявил представитель местной полиции Тим Анте, сообщает ТАСС.
"Тела 72 человек обнаружены и доставлены в морг для опознания", - сообщил Анте.
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По его словам, среди погибших не только военные, но и гражданские лица. В самолете находились военнослужащие, а также члены их семей, включая детей.
Спасатели продолжают работы на месте катастрофы, используя тяжелую технику для разборов обломков. Работы могут продлиться до утра.
Как сообщал УНИАН, военно-транспортный самолет упал в жилом районе города Медан на острове Суматра и взорвался.
По данным источников, на борту самолета ВВС Индонезии находились 113 человек.