На борту упавшего в Индонезии самолета находились военные со своими семьями, включая детей

Об этом на брифинге журналистам заявил представитель местной полиции Тим Анте, сообщает ТАСС.

"Тела 72 человек обнаружены и доставлены в морг для опознания", - сообщил Анте.

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По его словам, среди погибших не только военные, но и гражданские лица. В самолете находились военнослужащие, а также члены их семей, включая детей.

Спасатели продолжают работы на месте катастрофы, используя тяжелую технику для разборов обломков. Работы могут продлиться до утра.

Как сообщал УНИАН, военно-транспортный самолет упал в жилом районе города Медан на острове Суматра и взорвался.

По данным источников, на борту самолета ВВС Индонезии находились 113 человек.