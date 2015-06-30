Источник сообщил о 113 погибших на борту самолета в Индонезии

Никто из них не выжил, передает France Presse со ссылкой на представителей руководства вооруженных сил Индонезии. Об этом сообщает Росбалт.

Между тем, по данным официального представителя вооруженных сил Индонезии Фуада Басьи, на борту военно-транспортного самолета летели 62 человека. "На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа", — сообщил Басья.

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Помимо пассажиров, на борту самолета находились боеприпасы.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет упал в жилом районе города Медан на острове Суматра и взорвался.