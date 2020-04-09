В Германии резко возросло количество инфицированных COVID-19

Количество новых заболевших увеличилось на более 900 человек.

Количество новых случаев заболевания на коронавирус в Германии за последние 24 часа выросла на 4974.

Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает Reuters.

Количество новых заболевших увеличилось более чем на 900 человек по сравнению со средой, рост продолжается третий день подряд после нескольких дней падения.

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Всего в Германии с начала эпидемии количество инфицированных составило 108 202 человек.

В течение последних суток зафиксировано 246 смертельных случаев, почти столько же, как и днем ранее. Общее число умерших выросло до 2107.

Как сообщал ранее УНИАН, канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия будет соблюдать ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, минимум до 19 апреля.