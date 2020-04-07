"Сегодня еще не время": Меркель рассказала, когда в Германии ослабят карантин из-за коронавируса

В то же время канцлер отметила, что послабление не будет означать сразу возвращение к нормальному состоянию.

Ограничения, введенные в Германии с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции, в любом случае будут сохраняться до 19 апреля.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет ТСН.

При этом Меркель отметила, что федеральное правительство размышляет над тем, как впоследствии будут выглядеть возможные послабления, которые будут вводиться пошагово, однако она не хотела бы сейчас называть предполагаемую дату.

Хуже всего будет, если власть введет послабление, а потом опять вынуждена будет отменить их ввиду увеличения количества смертей, отметила Меркель. А потому федеральное правительство и правительства земель договорились, что ограничения на передвижение будут действовать до 19 апреля.

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"Сегодня еще не время", - сказала Меркель, имея в виду публичную дискуссию о послаблениях, цитирует агентство новостей Reuters.

По ее словам, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией нужно снизить до границы, за которой можно быть уверенными в том, что система здравоохранения не будет перегружена. Однако ограничение свободы передвижения будет существовать лишь до тех пор, пока это необходимо по соображениям охраны здоровья.

Перед принятием решения о послаблении ограничений будут учитывать ряд факторов, в частности, и количество пациентов, которые выздоровели, отметила Меркель. И послабление не будет означать сразу возвращение к нормальному состоянию.

"В конце концов, мы живем в условиях пандемии", - сказала Меркель.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 апреля в Германии более 100 тысяч больных коронавирусом.