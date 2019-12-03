Снег и смех: в КНДР открыли город-утопию (фоторепортаж)

Крупнейшая в стране стройка велась в родном уезде отца Ким Чен Ына.

В уезде Самджиён на северо-востоке Северной Кореи открыли город-утопию.

Об этом сообщает Синьхуа.

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В церемонии открытия, которая прошла во вторник, 3 декабря, близ священной горы Пэкту участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын. В городе Самджиён, который разделен на 380 кварталов, смогут проживать четыре тысячи семей.

Крупнейшая в стране стройка велась в родном уезде отца нынешнего лидера КНДР, бывшего главы государства Ким Чен Ира. Его статуя заняла одно из центральных мест в городе.

Центральное телеграфное агентство Кореи называет новый город утопией, созданной при социализме, и олицетворением современной цивилизации.

В городе, помимо новых жилых домов, есть гостиницы, медицинские и культурные учреждения, горнолыжный курорт.

Как сообщал УНИАН, северокорейский лидер Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан на белом коне.