Снег и смех: в КНДР открыли город-утопию (фоторепортаж)
В уезде Самджиён на северо-востоке Северной Кореи открыли город-утопию.
Об этом сообщает Синьхуа.
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В церемонии открытия, которая прошла во вторник, 3 декабря, близ священной горы Пэкту участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын. В городе Самджиён, который разделен на 380 кварталов, смогут проживать четыре тысячи семей.
Крупнейшая в стране стройка велась в родном уезде отца нынешнего лидера КНДР, бывшего главы государства Ким Чен Ира. Его статуя заняла одно из центральных мест в городе.
Центральное телеграфное агентство Кореи называет новый город утопией, созданной при социализме, и олицетворением современной цивилизации.
В городе, помимо новых жилых домов, есть гостиницы, медицинские и культурные учреждения, горнолыжный курорт.
Как сообщал УНИАН, северокорейский лидер Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан на белом коне.