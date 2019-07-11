Под Москвой горит ТЭЦ - пламя высотой 50 метров (видео)

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов.

Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах. На место происшествия направлены крупные силы МЧС.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ЧП случилось на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенной в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. На место происшествия направлено большое количество подразделений МЧС. Идет густой черный дым", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 метров.

По словам источника, сведений о пострадавших пока не поступало. На место следует более 10 пожарных расчетов. Рядом с местом пожара расположен торговый центр "Июнь".

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.