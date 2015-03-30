В США опасаются худшего сценария России в отношении Украины - конгрессмен

В США допускают худший сценарий России в отношении Украины и готовятся к таким событиям.

Такое мнение в эксклюзивном интервью корреспонденту ТСН высказала представитель штата Огайо в Конгрессе США Марси Каптур.

Американская конгрессвумен очень обеспокоена из-за ситуации вокруг Мариуполя. Она убеждена, что следует позаботиться о "архитектуре безопасности", чтобы защитить Украину, ее границу, буферную зону и тому подобное. По мнению политика, именно об этом президент Украины Петр Порошенко должен просить на наиболее важных заседаниях представителей разных государств.

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По ее словам, речь идет не только о сотрудничестве с НАТО, но и о договоренности со всеми народами, которые любят свободу.

"Порошенко не должен терять ни одной возможности говорить об этом, привлекать президентов других стран", - отметила представитель штата Огайо в Конгрессе США Марси Каптур.

Она высказалась за существование буферной зоны на границе Украины с Россией в виде стены или контролируемой военными территории. А также, по ее мнению, нужна зона для свободного движения в обоих направлениях.

"Нужно любым способом защитить украинскую границу и любой город. И Харьков, и Мариуполь - они сейчас очень уязвимы. И мы не знаем, что думают российские военные стратеги", - резюмировала американский конгрессмен.