NRC Handelsblad: Капитуляция ПАСЕ перед Россией не имеет ни политического, ни морального оправдания

Сравнение нынешней ситуации с попыткой задобрить нацистский режим Гитлера в 1938 году – это никакое не преувеличение.

Россия снова может голосовать в Совете Европы, организации, призванной следить за защитой прав человека в 47 странах на континенте. Парламентская ассамблея этой организации приняла соответствующее решение 24 июня в Страсбурге.

В апреле 2014-го на такой же встрече Москву лишили права голоса, потому что она с помощью военной силы аннексировала украинский Крым, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, а значит «грубо нарушила свои обязательства перед Советом Европы», - напоминает нидерландское издание NRC Handelsblad.

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Проблема Совета Европы в том, что будучи созданным в 1949 году, он годами действовал лишь в тени других институтов, таких как Евросоюз. Политики и СМИ поэтому относились к нему, как к вторичному. А парламентарии могли действовать в его рамках без жестких инструкций относительно национальной политики. К примеру, события в Совете Европы часто не получали то внимание, которое они заслуживали.

Однако, организация остается очень важным институтом для укрепления демократии, прав человека и верховенства закона на Европейском континенте. Она включает также Европейский суд по правам человека. Издание удивляется, что из семи представителей Нидерландов в ПАСЕ пять поддержали полное возвращение России. И не понятно, почему они это сделали. Учитывая серьезные последствия их поступка, очень важно, чтобы они опубликовали объяснение.

«Нидерландцы имеют право знать, почему их представители безусловно капитулировали перед страной, которая активно угрожает международному юридическому порядку на Европейском континенте», - говорится в статье.

Сторонники возвращения России в ПАСЕ говорят, что без этого 140 миллионов российских граждан остались бы без защиты их прав в Европейском суде по правам человека. Но при этом они молчат о том, что Россия сама демонтировала эту защиту еще в 2015 году, когда приняла закон о том, что Конституционный суд РФ решает, нужно или не нужно Москве исполнять решение международного трибунала.

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«Просто не существует юридических, политических и моральных аргументов для возвращения Россию в Совет Европы без каких-либо условий. Зато все указывает на потребность усилить эти требования. В конце концов, желаемой «деэскалации» не произошло. Ситуация за исключением дела о MH17 только ухудшилась», - говорится в статье.

Россия до сих пор держит в оккупации Крым, ее военные присутствуют на Донбассе. Новый мост через Керченский пролив в Крым ограничивает доступ к Азовскому морю и украинскому порту в Мариуполе. Россия бросила за решетку экипажи нескольких украинских кораблей, которые она захватила незаконно.

Москва ограничивает права человека в оккупированном Крыму (право на свободу выражения, вероисповедания, проведения мирных демонстраций), а также права крымских татар, преследуя их лидеров и закрывая СМИ.

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Она преследует украинских журналистов и правозащитников. Россия до сих пор держит в оккупации части Грузии и не вывела войска из Приднестровья в Молдове. В Западной Европе она разжигает напряжение, вмешиваясь в выборы и поддерживая правые экстремистские движения.

«Не будет преувеличением сравнивать подход участников голосования в ПАСЕ с подходом Невилла Чемберлена к Германии Адольфа Гитлера в 1938 году. Все то же самое: страх провести четкую линию на песке, когда ключевые ценности нашего общества поставлены на кон, совмещенный с наивным убеждением, что можно с помощью уступок успокоить агрессора», - говорится в статье.