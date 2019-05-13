Любовница Путина родила ему двойняшек - СМИ

У гимнастки Алины Кабаевой родились сыновья.

В российских СМИ появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике 36-летняя Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, родила двойню.

Как пишет dom2life, бывшая гимнастка стала мамой 7 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Представители Кабаевой пока не комментируют событие. Однако инсайдеры сообщают, что она рожала в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

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В то время как Кабаева находилась в клинике, весь четвёртый этаж, на котором она жила в ВИП-палате, переселили в другие комнаты. На этаже дежурили многочисленные охранники, которые строго следили за тем, чтобы ни один посторонний не появился в коридоре

Также известно, что еду для спортсменки возили из элитных ресторанов, расположенных поблизости. Само собой, роды у Кабаевой принимали лучшие медики центра.

Представители Кабаевой отказались давать какие-либо комментарии.

"Мы не комментируем слухи", - ответила одна из помощниц спортсменки.

Имена двойняшек и их параметры держатся в строжайшем секрете, впрочем, как и в принципе их появление на свет.

Как известно, Алина Кабаева держит в строжайшем секрете свою личную жизнь. Журналисты часто обсуждают наличие детей у любовницы Путина. Но сама она не только не подтверждает информацию, но и периодически отрицает наличие детей.

По слухам, у Алины Кабаевой есть два сына, родившиеся в 2008 и 2015 годах.

Добавим, что последнее время Кабаева редко появляется на светских мероприятиях и старается не общаться с журналистами. О ее жизни известно крайней мало.

Напомним, недавно Путин эпично опозорился на хоккейном матче, упав и растянувшись на льду.