Кабаева возглавит один из крупнейших частных медиа-холдингов России

"Кабаева Алина Маратовна, в течение шести лет возглавлявшая Общественный совет холдинга "Национальная Медиа Группа", приняла предложение занять пост председателя совета директоров холдинга", - говорится в сообщении представителя Кабаевой, имеющемся в распоряжении ИТАР-ТАСС.

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Ранее стало известно, что Кабаева написала заявление по собственному желанию о сложении полномочий депутата Госдумы. "Депутат написала заявление, мы его удовлетворили", - пояснил глава комитета Госдумы по регламенту Сергей Попов.

Этот вопрос Госдума планирует рассмотреть на своем первом заседании осенней сессии 16 сентября.

На выборах 2011 года Алина Кабаева баллотировалась в парламент по региональной группе Республики Татарстан федерального списка "Единой России".

НМГ - один из крупнейших частных медиахолдингов России, в состав которого входят телерадиокомпания "Петербург-Пятый канал" (72,4), ОАО "Первый канал" (25%, телеканал РЕН ТВ (68%), газета "Известия" (73,2%) и радиостанция "Русская Служба Новостей" (100%). Под управлением НМГ также находится газета "Metro-Петербург".

"Национальная Медиа Группа" создавалась в 2008 году путем объединения медийных активов банка "Россия", Алексея Мордашова, "Сургутнефтегаза" и страховой группы СОГАЗ.