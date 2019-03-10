В Северной Корее проходят выборы в Верховное народное собрание

Это вторые выборы высшего представительного органа власти во время правления Ким Чен Ына.

В КНДР сегодня проходят выборы в Верховное народное собрание 14-го созыва.

Читайте такжеСаммит Трампа и Ким Чен Ына провалился из-за секретного ядерного центра под Пхеньяном – СМИ

Как сообщает Радио Свобода, это вторые выборы высшего представительного органа власти во время правления Ким Чен Ына.

По официальным данным, на прошлых выборах в 2014 году в голосовании приняли участие 99,97 процентов избирателей по всей стране. В округе, где баллотировался Ким Чен Ын, за него голосовали 100 процентов при стопроцентной явке. Комментаторы предполагают, что на этот раз ситуация может повториться.

В отношении Северной Кореи, население которой около 24 миллионов человек, действуют санкции ООН и США, направленные на то, чтобы заставить Пхеньян отказаться от программы ядерного оружия и баллистических ракет.