Беларусь уведомила США о снятии ограничений на количество сотрудников посольства в Минске

Белорусская сторона надеется, что этот шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Минском и Вашингтоном.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей официально уведомил американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников Посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года.

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Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, 4 марта Макей провел встречу с американской делегацией во главе с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом.

В ходе встречи белорусская сторона выразила надежду на то, что снятие ограничений будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Минском и Вашингтоном.

Стороны также обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

В марте 2008 года дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Так Минск отреагировал на экономические санкции США, введенные из-за нарушения прав человека в Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что большинство граждан его страны выступают против объединения с Россией.