Эстония готовится к войне - представитель Минобороны

Ранее в Эстонии пообещали похоронить армию России, если она вторгнется в страну.

Характер инвестиций Эстонии в оборону показывает, что государство готовится к войне.

Об этом в среду, 20 февраля, заявил начальник отдела оборонных инвестиций эстонского военного ведомства Кусти Сальм, передает газета Postimees.

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"Самое важное, что я сейчас скажу, - несмотря на то, что это политически немного некорректно, но с реальными инвестициями в оборону и строительством сил обороны, мы, по сути, готовимся сегодня к войне", - сказал он.

"Это не только игры в оборону по учебникам или экономическое обеспечение министерства обороны и сил обороны. Реально, закупки, которые мы сегодня осуществляем, то, какую подготовку проводим, это связанная с ситуацией безопасности подготовка к войне. Это ничто иное", - подчеркнул представитель Минобороны Эстонии.

Как сообщал УНИАН, в Эстонии обещают похоронить армию России в Таллинне в случае войны.