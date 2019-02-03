Ушел из жизни рэпер Децл

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Российкий рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался на 35 году жизни.

Об этом в соцсетях сообщил отец артиста Александр Толмацкий.

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Концертный директор Децла Павел Беленц рассказал российскому агентству «Москва», что артисту стало плохо в ночь на 3 февраля. После концерта в ижевском клубе «Пош» он потерял сознание в гримерке. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По предварительным данным, Децл умер от остановки сердца.

Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.