Ушел из жизни рэпер Децл
08:14, 03 февраля 2019Мир
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По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
Репер Децл умер / Facebook - Александр Толмацкий
Российкий рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался на 35 году жизни.
Об этом в соцсетях сообщил отец артиста Александр Толмацкий.
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Концертный директор Децла Павел Беленц рассказал российскому агентству «Москва», что артисту стало плохо в ночь на 3 февраля. После концерта в ижевском клубе «Пош» он потерял сознание в гримерке. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
По предварительным данным, Децл умер от остановки сердца.
Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.
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