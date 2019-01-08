Sony Pictures снимет продолжение "Венома" - СМИ

В Sony Pictures отказались прокомментировать информацию о предполагаемом сиквеле.

Компания Sony Pictures Entertainment решила снять продолжение фантастического боевика «Веном».

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Как сообщает The Hollywood Reporter, сценаристом сиквела выбрали Келли Марсель, работавшую над первой частью. В продолжении снимутся исполнители главных ролей Том Харди и Мишель Уильямс, а также Вуди Харрельсон, сыгравший в «Веноме» эпизодическую роль.

В Sony Pictures отказались прокомментировать информацию о предполагаемом сиквеле.

Напомним, главным героем «Венома» стал репортер Эдди Брок (его сыграл Том Харди), в которого вселился инопланетный паразит, подцепленный им во время журналистского расследования. Слившись с симбиотом, Брок приобретает сверхспособности. Перед героем встает выбор: остаться на темной стороне или спасти человечество.