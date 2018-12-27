Известные музыканты спели на улице Дублина для бездомных (видео)

Перед выступлением их представили как "двух парней с севера Дублина".

Ирландская группа U2 выступила в канун Рождества, 24 декабря, на улице в Дублине. Видео разместили на канале ronandonnelly1 в YouTube.

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Как сообщает The Guardian, музыканты устроили праздник для бездомных. Перед выступлением их представили как "двух парней с севера Дублина".

Средства, которые собрали во время концерта, пойдут на поддержку благотворительной организации Simon Community, оказывающей помощь людям без определенного места жительства.