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Известные музыканты спели на улице Дублина для бездомных (видео)

15:04, 27 декабря 2018
Мир
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Как сообщает The Guardian, музыканты устроили праздник для бездомных. Перед выступлением их представили как "двух парней с севера Дублина".

Средства, которые собрали во время концерта, пойдут на поддержку благотворительной организации Simon Community, оказывающей помощь людям без определенного места жительства. 

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Теги: #Германия#лучшие музыканты