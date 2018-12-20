Сценарий под паролем и слезы актеров: звезда "Игры престолов" поделился деталями 8 сезона

Уже через несколько месяцев верные фанаты фэнтезийного сериала "Игра престолов" увидят финальный восьмой сезон ленты. О невероятной засекреченности сценария и неожиданных поворотах в сюжете ходят слухи давно, однако киноактер Иэн Глен только подогрел их.

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Так, в одном из интервью BBC Radio 5 Live, звезда "Игры престолов", который выполняет роль Джораха Мормонта, признался о настоящей паранойи продюсеров шоу, которые боятся утечки любой информации о последнем сезоне. Все тексты для киногероев были доступны только через iPad, доступ к которому осуществлялся по паролю. Поэтому через запись или текст хакеры никогда не смогут его достать для обнародования.

Хотя, как признался Иэн Глен, такая система безопасности принесла всем актерам немало проблем. В частности, они довольно эмоционально реагировали на хитрые повороты в сценарии финального сезона и во время его прочтения не могли сдержать слез, потому что наконец осознали, что этой истории пришел конец.

"Этот сезон был первым в истории, когда мы сидели и читали весь сюжет истории от начала до конца в течение дня. Честно говоря, эти шесть эпизодов абсолютно феноменальны. Сценаристы получили все козыри из рукавов и полностью справились со своей задачей", – поделился взволнованный Глен.

Премьера последнего сезона "Игры престолов" состоится в апреле 2019 года.