"Глуп, как камень": Трамп раскритиковал своего экс-госсекретаря Тиллерсона
Президент США раскритиковал бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, который накануне критически высказался о Дональде Трампе.
Трамп заявил в Twitter, что Тиллерсон не имел умственных способностей для должности, которую занимал.
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"Майк Помпео (действующий государственный секретарь США - ред.) прекрасно работает, я им горжусь. Его предшественник Рекс Тиллерсон не имел для этого умственных способностей. Он был глуп, как камень, и я счастлив, что избавился от него. Он был безгранично ленив. Зато теперь все иначе, в Государственном департаменте прекрасное настроение!", - твітнув Трамп.
Примечательно, что в свое время избрание Тиллерсона на должность приводилось Трампом, как пример привлечения самых квалифицированных бизнес профессионалов к Администрации США.
Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn't have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn't get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018