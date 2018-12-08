"Глуп, как камень": Трамп раскритиковал своего экс-госсекретаря Тиллерсона

Трамп также заявил, что Тиллерсон не имел умственных способностей для должности, которую занимал.

Президент США раскритиковал бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, который накануне критически высказался о Дональде Трампе.

Трамп заявил в Twitter, что Тиллерсон не имел умственных способностей для должности, которую занимал.

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"Майк Помпео (действующий государственный секретарь США - ред.) прекрасно работает, я им горжусь. Его предшественник Рекс Тиллерсон не имел для этого умственных способностей. Он был глуп, как камень, и я счастлив, что избавился от него. Он был безгранично ленив. Зато теперь все иначе, в Государственном департаменте прекрасное настроение!", - твітнув Трамп.

Примечательно, что в свое время избрание Тиллерсона на должность приводилось Трампом, как пример привлечения самых квалифицированных бизнес профессионалов к Администрации США.