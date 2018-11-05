В Египте могут запретить носить никаб в общественных местах
08:09, 05 ноября 2018Мир
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Одной из причин для запрета никабов, как утверждают авторы инициативы, стали «возникающие проблемы в сфере безопасности».
Иллюстрация / REUTERS
В Египте разрабатывается законопроект о запрете на ношение в общественных местах никаба.
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Как сообщает Egypt Independent, для нарушителей предлагается установить штраф в 1000 египетских фунтов ($56), а при повторном нарушении - увеличить сумму вдвое, передает kommersant.
Одной из причин для запрета никабов, как утверждают авторы инициативы, стали «возникающие проблемы в сфере безопасности». Также сторонники запрета на ношение головного убора, полностью закрывающего лицо и оставляющего лишь прорези для глаз, ссылаются на положительный опыт Алжира, где подобный закон был принят месяц назад из-за того, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.
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