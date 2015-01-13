Польша не пригласила Путина в Освенцим из-за Украины

Такое решение было принято в связи с напряженными отношениями между Западом и Россией из-за ее агресии против Украины. Кроме того, руководство Польши опасалась, что приезд российского президента вызовет негативную реакцию польского общества, сообщает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

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70 лет спустя конфликты и политическая борьба на глобальном уровне помешала международному сообществу совмество провести памятные мероприятия. Кремль "разочарован" пренебрежительной политикой Варшавы, из-за чего участие Владимира Путина в торжествах не планируется, уточнил Reuters анонимный дипломатический источник.

Радиостанции Эхо Москвы пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник уточнил, что президент РФ не приедет в Польшу на 70-летие освобождения Освенцима, так как у него "слишком напряженный график". Он добавил, что официального приглашения на церемонию в Польше Владимир Путин не получал.

По данным Reuetrs официальный приглашения иностранным делегациям отправляли не польские власти, а организаторы - государственный музей Аушвиц-Биркенау и Международный совет Освенцима.

Участник подготовки мероприятия уточнил, что власти Польши направили зарубежным правительствам "вербальные ноты" - сообщения, которые не являются формальными приглашениями. Источник агентства указал, что Польша предпочла такой формат, так как отправка Владимиру Путину официального приглашения стала бы непопулярным у избирателей шагом в год президентских и парламентских выборов в стране.

Согласно последним соцопросам, большинство граждан Польши относятся к России с подозрением.

Концлагерь Освенцим (Аушвиц) находился в 1940-1945 годах возле города Освенцим, в 60 км к западу от Кракова. В концлагере умерли около 1,5 млн человек, большая часть из которых были евреями. На территории лагеря в 1947 году создали музей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Освенцим освободили 27 января 1945 года войска 60-й армии 1-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Павла Курочкина.