Der Spiegel: России рано радоваться разрыву ядерного договора с США

Экономически слабая Москва не выдержит новую ядерную гонку, которую придется вести сразу с двумя гигантами.

В краткосрочной перспективе выход США из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года пойдет на пользу России.

Москве больше не нужно будет притворяться, что она выполняет его условия. Она сможет открыто развертывать такие ракеты. Кроме того, она даже не будет нести политическую ответственность за расторжение важного договора времен Холодной войны. Ответственность понесет Дональд Трамп, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Его решение выйти из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности подтвердит тот образ США, который Кремль так сильно пытается создать. Вашингтон выставляют ненадежным партнером, который преследует лишь свои корыстные интересы и не сделал достаточно для того, чтобы после Холодной войны договориться о безопасности с Москвой.

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Однако, конец договора от 1987 года также создаст риски для России. Как говорил Путин на «Валдайском форуме» в прошлом году, России действительно придется реагировать "молниеносно и зеркально». Начнется большая гонка вооружений. А тем временем, действие соглашения между Вашингтоном и Москвой о сокращении стратегических наступательных вооружений закончится в 2021 году. Поэтому ограничений для ядерного оружия, систем запуска и боеголовок больше не будет.

Геополитическая картинка сильно изменилась за последние 30 лет. Американские ракеты теперь смогут появиться не только в Румынии или Польше, но и, к примеру, на территории стран Балтии прямо у границы России.

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Кроме того, способность Москвы участвовать в гонке вооружений тоже под большим вопросом, учитывая то, что ее экономика меньше даже, чем у Италии. Кремлю придется в этот раз соревноваться не только со США, но и с экономически мощным Китаем, который расположен по соседству и тоже наращивает военную силу.