Стинг отказался выступать в России из-за наличия VIP-мест
Знаменитый британский певец Стинг отказался выступать на российской сцене из-за наличия VIP-зоны в зале, где ему предложили спеть на корпоративе.
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Музыкант выдвинул ультиматум, заявив, что хочет выступать только перед "нормальной публикой". Об этом сообщил организатор мероприятий Стинга в российских Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский, сообщает "РИА Новости".
"Он (Стинг) сказал, что если будут Vipы, то работы не будет. Vipов не будет ни в одном городе, даже в Москве. Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу – я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого", – рассказал Гомельский.