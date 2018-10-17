Стинг отказался выступать в России из-за наличия VIP-мест

Музыкант выдвинул ультиматум.

Знаменитый британский певец Стинг отказался выступать на российской сцене из-за наличия VIP-зоны в зале, где ему предложили спеть на корпоративе.

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Музыкант выдвинул ультиматум, заявив, что хочет выступать только перед "нормальной публикой". Об этом сообщил организатор мероприятий Стинга в российских Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский, сообщает "РИА Новости".