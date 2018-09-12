цей матеріал доступний українською

Дочь Мадонны шокировала публику первым выходом на подиум (фото)

14:04, 12 сентября 2018
Мир
3230 0
Дочь Мадонны впервые вышла на подиум / Instagram

Лурдес, 21-летняя дочь Мадонны, дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Для своего первого выхода модель неожиданно выбрала бренд спортивной одежды Gypsy Sport.

Образ Лурдес оказался очень эффектным, но не имел ничего общего с высокой модой. 

21-летняя девушка примеряла over-size джинсы с дырками поверх черных бикини, а верх образа состоял всего из нескольких петель с ракушками, которые едва прикрывали грудь.

#runway

A post shared by Lourdes Leon (@lourdesleon_official) on

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мадонна