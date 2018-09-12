Дочь Мадонны шокировала публику первым выходом на подиум (фото)
14:04, 12 сентября 2018Мир
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21-летняя девушка примеряла over-size джинсы с дырками поверх черных бикини.
Дочь Мадонны впервые вышла на подиум / Instagram
Лурдес, 21-летняя дочь Мадонны, дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Для своего первого выхода модель неожиданно выбрала бренд спортивной одежды Gypsy Sport.
Образ Лурдес оказался очень эффектным, но не имел ничего общего с высокой модой.
21-летняя девушка примеряла over-size джинсы с дырками поверх черных бикини, а верх образа состоял всего из нескольких петель с ракушками, которые едва прикрывали грудь.
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