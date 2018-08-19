Британка выпала из круизного лайнера и 10 часов провела в Адриатическом море

Женщина упала с круизного судна Norwegian Star примерно в 95 километрах от побережья Хорватии.

Береговая охрана Хорватии спасла гражданку Великобритании, которая провела 10 часов в Адриатическом море после падения с круизного судна.

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на Associated Press.

Женщину в воскресенье доставили в больницу в городе Пула и, как сообщается, ее жизнь находится вне опасности.

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Женщина упала с круизного судна Norwegian Star, примерно в 95 километрах от побережья Хорватии незадолго до полуночи в субботу.

Хорватский спасательный корабль нашел ее в воскресенье утром недалеко от того места, где она, как предполагалось, упала с борта лайнера.

Капитан спасательного корабля сказал, что женщина была сильно истощена. Проводится расследование обстоятельств инцидента.

Ранее УНИАН сообщал, что в Атлантическом океане с круизного лайнера спрыгнул мужчина и исчез. Круизный лайнер "Гимн морей" возвращался с Багамских островов. Корабль направлялся в Нью-Джерси.