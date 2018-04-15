В Атлантическом океане с круизного лайнера спрыгнул человек и исчез (видео)

07:31, 15 апреля 2018
Мир
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Как сообщает ТСН, лайнер пришлось остановить, чтобы вернуть мужчину на борт. К поискам привлекли еще один круизный корабль, а впоследствии и всю береговую охрану, но его не нашли.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Австралии судили россиянку, которая вмешалась в драку шести мужчин на круизном лайнере.

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Теги: #круизный лайнер