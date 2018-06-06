В Москве подтвердили дату встречи глав МИД "нормандской четверки" в Берлине - 11 июня

В российском ведомстве также сообщили, что будет обсуждаться вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили дату и место встречи в «нормандском формате» на уровне глав внешнеполитических ведомств – Украины, Германии, Франции и России - 11 июня в Берлине.

Читайте такжеКлимкин разослал письма по всему миру с призывом ответить на преступления РФ новыми санкциями

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Да, встреча планируется 11 июня», - сказал Карасин.

При этом, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться вопрос разворачивания миротворческой миссии на Донбассе, он отметил, что будут обсуждаться «все темы».

«Все темы, которые на повестке дня украинского урегулирования, украинского кризиса, будут обсуждаться. Закрытых тем нет. «Нормандский формат» для этого и создан», - подчеркнул российский чиновник.

Как сообщал УНИАН, 10 мая президент Украины Петр Порошенко заявил о согласовании и координации шагов с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции начале июня, скорее всего - в Париже.

Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности провести встречу глав МИД стран "нормандской четверки" 11 июня в Берлине. По его словам, одной из главных тем встречи должно стать введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины.