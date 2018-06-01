Джонни Депп попал в ДТП в российском Питере

Инцидент случился, когда автомобиль с актером выезжал из внутренного двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

Машина, в которой ехал ивзестный актер и музыкант Джонни Депп, не вписалась в поворот и врезалась в стену. Инцидент случился, когда автомобиль выезжал из внутренного двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

Об этом сообщает российские "5 канал".

Как сообщал УНИАН, вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри из Aerosmith, отыграла концерт в Петербурге. Восхищенные фанатки, также как и в Москве, закидали американскую звезду бюстгальтерами.