Полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире YouTube (видео)

Полиция не связывает событие с терроризмом, однако, по их данным, Агдам ранее утверждала, что YouTube "дискриминировал и фильтровал" ее контент.

Женщину, которая ранила по меньшей мере трех человек в штаб квартире YouTube в Калифорнии звали Насим Наджафи Агдам.

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Об этом сообщает CNBC. По словам чиновников, Насим Наджафи Агдам, которой было 39 лет, совершила нападение из-за бытового конфликта.

Применив пистолет калибра 9 мм, она ранила 36-летнего мужчину, который попал в больницу Сан-Франциско в критическом состоянии, а также двух женщин, после чего покончила с собой.

Согласно сообщениям CBS, пострадавший и подозреваемая состояли в отношениях.

Полиция не связывает событие с терроризмом, однако, по их данным, Агдам ранее утверждала, что YouTube "дискриминировал и фильтровал" ее контент.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла стрельба.