Полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире YouTube (видео)
Женщину, которая ранила по меньшей мере трех человек в штаб квартире YouTube в Калифорнии звали Насим Наджафи Агдам.
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Об этом сообщает CNBC. По словам чиновников, Насим Наджафи Агдам, которой было 39 лет, совершила нападение из-за бытового конфликта.
Применив пистолет калибра 9 мм, она ранила 36-летнего мужчину, который попал в больницу Сан-Франциско в критическом состоянии, а также двух женщин, после чего покончила с собой.
Согласно сообщениям CBS, пострадавший и подозреваемая состояли в отношениях.
Полиция не связывает событие с терроризмом, однако, по их данным, Агдам ранее утверждала, что YouTube "дискриминировал и фильтровал" ее контент.
Ранее сообщалось, что в штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла стрельба.