Вице-губернатор Кузбасса назвал митинг в Кемерово "спланированной акцией по дискредитации власти"

"Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти", - заявил он.

27 марта жители Кемерово собрались на стихийный митинг в центре города, где более десяти часов требовали ответов по поводу количества погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов заявил, что на площади была «подогретая молодежь», которая не понимала, что там делает.

"Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было "подогретой молодежи"… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают", — сказал он.

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Ранее вице-губернатор Кемеровской области РФ Сергей Цивилев во время стихийного митинга в Кемерово заявил местному жителю Игорю Вострикову, потерявшему в пожаре жену, детей и сестру, что тот пришел «пиариться на горе».

Как сообщалось, в центре Москвы также прошла акция памяти по погибшим при пожаре в торговом центре в городе Кемерово.

Пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.