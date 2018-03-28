Вице-губернатор Кузбасса назвал митинг в Кемерово "спланированной акцией по дискредитации власти"

10:29, 28 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

"Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было "подогретой молодежи"… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают", — сказал он.

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Ранее вице-губернатор Кемеровской области РФ Сергей Цивилев во время стихийного митинга в Кемерово заявил местному жителю Игорю Вострикову, потерявшему в пожаре жену, детей и сестру, что тот пришел «пиариться на горе».

Как сообщалось, в центре Москвы также прошла акция памяти по погибшим при пожаре в торговом центре в городе Кемерово.

Пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.

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Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерово
Теги: #пожар#митинг#Кемерово