Умер Олег Табаков: СМИ узнали причину

21:57, 12 марта 2018
Мир
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Известный российский актер скончался 12 марта / фото cdn.tvc

Об этом сообщает Телеграмм канал Mash. Уточняется, актер ушел из жизни в 16:15 по местному времени.

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Также в СМИ пишут, что Табаков последние месяцы не приходил в сознание. Медики делали неутешительные прогнозы, но родственники артиста не решались отключить его от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Табакова госпитализировали в конце ноября прошлого года, тогда сообщалось, что у него пневмония и он скоро выздоровеет. Однако затем состояние его здоровья сильно ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Большую часть времени в больнице Табаков проводил в состоянии искусственной комы. 30 января в СМИ появилась информация, что у артиста начались судороги и, вероятно, отказывает мозг. 12 марта Олег Табаков умер, артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в Московском художественном театре им. Чехова, где актер работал директором и художественным руководителем.

Похоронят актера на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Теги: #умер Олег Табаков