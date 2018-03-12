Умер Олег Табаков: СМИ узнали причину

Артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Олег Табаков, российский актер и режиссер, народный артист СССР скончался 12 марта. Причиной смерти Табакова стал сердечный приступ.

Об этом сообщает Телеграмм канал Mash. Уточняется, актер ушел из жизни в 16:15 по местному времени.

Читайте такжеУмер известный актер Олег Табаков

Также в СМИ пишут, что Табаков последние месяцы не приходил в сознание. Медики делали неутешительные прогнозы, но родственники артиста не решались отключить его от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Табакова госпитализировали в конце ноября прошлого года, тогда сообщалось, что у него пневмония и он скоро выздоровеет. Однако затем состояние его здоровья сильно ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Большую часть времени в больнице Табаков проводил в состоянии искусственной комы. 30 января в СМИ появилась информация, что у артиста начались судороги и, вероятно, отказывает мозг. 12 марта Олег Табаков умер, артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в Московском художественном театре им. Чехова, где актер работал директором и художественным руководителем.

Похоронят актера на Новодевичьем кладбище в Москве.