Bloomberg: Япония одновременно проводит учения с США и Россией

Об этом пишет Изабель Рейнольдс в своей статье, которая называется «На расстоянии всего 800 км. Япония проводит совместные учения с США с одной стороны и с Россией с другой стороны», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Эти учения показывают, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремится найти баланс, пытаясь наладить отношения с Россией, а также усилить союз между Японией и Соединенными Штатами, которые могут оказать продержку в отношениях с Китаем, продолжающим утверждать свои позиции в регионе.

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Хотя Россия обеспечивает около 10 % потребностей Японии в природном газе, и эта цифра может увеличиться, Япония поддержала «Большую семерку» и также ввела санкции за вмешательство России в ситуацию в Украине. Это вызвало встречные обвинения со стороны России и повысило военную напряженность: японские реактивные самолеты в течение трех месяцев по июнь сотни раз поднимались в воздух, чтобы предотвратить приближение российских самолетов.

«Труднее всего для Японии то, что союз с США занимает центральное место в ее политике безопасности», – сказал Таисуке Абиру, научный сотрудник, специализирующийся в вопросах России в научно-исследовательской группе Tokyo Foundation. «Как они могут осуществлять это, одновременно поддерживая отношения с Россией? Это чрезвычайно важная проблема для премьер-министра Абэ сейчас».

Абэ стремился укреплять связи с Россией до ее аннексии Крыма в марте. Он может использовать свою первую за последние девять месяцев встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным во время международного форума в Пекине в ноябре для того, чтобы дать новый толчок своим дипломатическим усилиям.

Рев самолетов

Рев истребителей F-15 почти не прекращается на самой северной авиабазе ​​Японии в Читосэ, несмотря на то, что количество приближений российских самолетов значительно сократилось.

Японские самолеты поднимались в воздух 89 раз, чтобы предотвратить приближение российских самолетов в течение трех месяцев по сентябрь, по сравнению с 235 такими случаями в апреле-июне, как сообщило Министерство обороны в этом месяце.

Подобные миссии со стороны России, вероятно, были посланием США, поскольку 38 тысяч американских военнослужащих находятся в Японии, сказал Абиру.

В 12-дневной операции «Восточный щит», первых за 4 года совместных учениях армии США с наземными силами самообороны Японии на острове Хоккайдо, примут участие около 2 тыс. американских военнослужащих. США направили в Японию вертолеты Apache и бронетранспортеры Stryker.

Япония направила свой военный корабль Hamagiri во Владивосток для первых совместных учений после аннексии Россией Крыма. Несмотря на то, что США заморозили военно-морские связи с Россией, вице-адмирал Роберт Томас, командующий Седьмым флотом ВМС США, считает японско-российские учения полезным сотрудничеством.

Военно-морские силы Японии выступают «в качестве посредника пока Седьмой флот временно воздерживается от сотрудничества с ВМФ России», – Томас заявил журналистам в Токио на прошлой неделе.

Пять саммитов

Спор по поводу владения небольшой группой островов на севере от Хоккайдо остается неразрешенным с тех пор как Советский Союз расторг Пакт о нейтралитете с Японией за несколько дней до окончания Второй мировой войны, вторгшись на острова и изгнав тысячи японских жителей.

Пообещав решить спор об островах, которые в Японии называют «северными территориями», а в России Южными Курилами, Абэ после вступления в должность в декабре 2012 г. провел пять встреч на высшем уровне с Путиным.

Хотя запланированный визит Путина в Токио осенью этого года отложили, лидеры двух стран оставались открытыми для диалога. Они звонили друг другу, чтобы поздравить с днем рождения, в сентябре и октябре соответственно, и провели короткую встречу на полях форума в Милане в этом месяце.

«Абэ не может рисковать, слишком сильно отставая от политики Вашингтона, касающейся мер наказания для Москвы», – сказала Тина Барретт, доцент кафедры политологии Софийского университета в Токио. «Он нуждается в поддержке Обамы в продолжающемся территориальном споре Японии с Китаем и во время переговоров о ТТП, которые зашли в тупик», – сказала она, имея ввиду торговое соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве.

Импорт газа

Японское правительство и корпорации продолжают рассматривать вопрос об увеличении объема импорта газа с российского острова Сахалина, чтобы Россия обеспечивала 17-18 % газовых потребностей Японии, сказал Абиру.

Путин заинтересован в продолжении постоянного и устойчивого диалога с Абэ, сказала Шейла Смит, старший научный сотрудник, эксперт по Японии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

«Конечно же, государственный визит невозможен, учитывая аннексию Крыма и российское военное вторжение в Украину», – сказала она. «Тем не менее, у Японии есть все основания преследовать свои собственные интересы в отношениях с Россией».