Нападения в Канаде осуществлены террористами - премьер Харпер

Об этом заявил премьер-министр страны Стивен Харпер, выступая на заседании Палаты общин, передает Радио Свобода.

Он подчеркнул необходимость усиления антитеррористического законодательства и сообщил, что такая работа уже ведется.

"Мы будем осторожны, но не впадем в панику", - отметил канадский премьер.

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Согласно сообщениям, 32-летний канадец Майкл Зеаф-Бибо, один из нападавших на канадский парламент 22 октября в Оттаве, уже был под подозрением спецслужб и его заграничный паспорт был аннулирован. Именно он в среду застрелил охранника возле военного мемориала, и начал стрелять в здании парламента, где был застрелен сержантом почетного караула.

20 октября погиб еще один канадский военнослужащий, которого намеренно сбили машиной в канадском Квебеке. За рулем был молодой канадец, который недавно принял ислам. Он также был застрелен полицейскими.

Канада направила свои войска и самолеты для участия в военной операции коалиции под руководством США против боевиков группировки "Исламское государство", которые захватили значительные территории в Ираке и Сирии.