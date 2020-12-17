Военнослужащий в июле 2017 года во время учений "Си Бриз-2017" посадил катер на мель.

В Одесской области будут судить командира артиллерийского катера «Скадовск», посадившего корабль на мель во время учений «Си Бриз-2017».

Как сообщили УНИАН в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, 14 декабря под процессуальным руководством Военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона в суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего ВМС ВСУ. Мужчина обвиняется в нарушении правил кораблевождения и небрежном отношении к военной службе (ст. 417, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

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По данным следствия, инцидент произошел в июле 2017 года, во время подготовки и участия в украинско-американских учениях «Си Бриз».

Отмечается, что военнослужащий был хорошо осведомлен о том, что вверенный ему катер к выходу в море не готов. Тем не менее, командир отдал приказ отойти от причала и «Скадовск» в составе тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров вышел из пункта постоянной дислокации воинской части в Черное море.

«Катер осуществил переход в район проведения учений, для выполнения мероприятий согласно плану. В дальнейшем, во время маневрирования на реке Дунай, командир не оценил объективно существующие риски, в результате чего допустил ошибку и совершил посадку катера «Скадовск» на мель», - сообщили в прокуратуре.

В результате государству в лице военной части нанесен материальный ущерб на сумму 1 млн 350 тыс. грн. В связи с чем прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого указанной суммы.

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Автор: Лариса Козовая