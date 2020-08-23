Зеленский передал военным партию вооружения и военной техники

Украинские военные в зоне ООС получат модернизированные танки Т-64 и Т-72.

Президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины 132 единицы вооружения и военной техники.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Церемония передачи состоялась во время торжественных мероприятий по случаю Дня Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области.

Также президент вручил семь сертификатов командирам воинских подразделений ВСУ.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72. Новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - уточнил Зеленский.

После завершения церемонии передачи министр обороны Андрей Таран и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский продемонстрировали президенту образцы техники, которые передавались на вооружение и будут направлены в зону проведения ООС.

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Автор: Светлана Закелова