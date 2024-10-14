В начале полномасштабной войны страна ввела запрет на экспорт военной продукции.

Эстония заинтересована в закупке украинской оборонной продукции. Такая договоренность была бы полезна обеим странам.

С таким заявлением выступил министр обороны страны Ханно Певкура, передает Err. Он напомнил, что на время войны в Украине действует запрет на экспорт, однако страна могла бы потратить полученные средства на усиление собственных войск. Кроме того, речь идет о действительно необходимой продукции:

"Ракеты дальнего действия - это, конечно, интересно для нас. Там разных вариантов много. Конечно, в деталях мы не можем говорить, но в первую очередь мы посмотрим на эти системы, которые могут влиять на противника на большой дальности", - подчеркнул Певкур.

Глава Центра новых геополитических исследований Михаил Самусь считает, что такое может произойти только в одном случае - если на территории Эстонии откроется предприятия, на котором будет производиться вооружение именнно для нужд армии страны.

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