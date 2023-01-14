После попыток прорыва армейцам удалось утихомирить оккупантов.

ВСУ уничтожили несколько единиц техники и до сотни российских солдат под Угледаром. Все - благодаря вооружению от международных партнеров. Как говорится в сюжете ТСН, артиллерийские установки, которые предоставляют страны Европы, прицельно крушат врага на всем Донбассе.

"Работать стараемся быстро, потому что ясная погода. Противник всегда ведет воздушную разведку, применяет дроны-камикадзе", — говорят бойцы, в распоряжении которых есть самоходные артиллерийские установки.

Обычно в экипаже четыре человека, но наши военные и здесь отличились находчивостью: рядом с артиллеристами - стрелок с зенитным комплексом "Игла". Последний "прикрывает" небо над установкой.

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Журналисты рассказывают, что пушка приехала в очередном пакете помощи Украине из Норвегии. "Эта артустановка из семьи знаменитого Палладина. САУ, которая до сих пор стоит на вооружении США и НАТО, теперь также воюет в Украине", — говорит корреспондент "1+1".

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